Читатели немецкой газеты призвали к разделу российской Арктики

https://static.news.ru/photo/0dfe21b0-b840-11eb-88df-96000091f725_660.jpg Фото: AGAMI/M. Guyt/imago-images.de/Global Look Press

Читатели немецкой газеты Welt возмутились размерами России и призвали разделить её или хотя бы отобрать часть территорий.

Такие комментарии сопровождают статью о российских территориях в Арктике. Welt отметила растущий интерес разных стран к природным ресурсам в регионе, который становится более доступным из-за изменения климата. Однако, как отмечает газета, Россия «намерена установить барьер» для других государств.

Некоторой части пользователей такое положение дел не понравилось, они стали публиковать откровенно русофобские комментарии.

Этот 145-миллионный народ уже обладает самой большой территорией в мире, чего он ещё хочет? Ну да, когда-нибудь технологии позволят нейтрализовать российское ядерное оружие, и тогда всё станет по-другому. Тогда русскому народишку останется лишь то, что соответствует его численности, то есть территория размером с Польшу. А остальное по-братски поделят между собой другие страны. Надеюсь дожить до этого, — написал один из пользователей.

Он нашёл поддержку у других читателей: «Морские торговые пути и другие полезные ископаемые нужны Западу, и поэтому надо дать русским понять, что „русская Арктика“ — это просто сон. Да ещё и дурной», «Что вы там сказали? Арктика принадлежит России? Не на этой планете».

Некоторые читатели высказали другую точку зрения: «Претензии русских полностью соответствуют международному праву. Основанием для этого служит Хребет Ломоносова, который простирается от берегов России до Гренландии и является частью российского континентального шельфа».

Ранее стало известно, что власти Соединённых Штатов и Дании выразили обеспокоенность усилением военного присутствия России в Арктике. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента в связи с поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в европейскую страну. Кроме того, США высоко оценили решение королевства, согласно которому власти Дании инвестируют $245 млн в оборону Североатлантического региона и Арктики.