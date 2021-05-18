Читатели немецкой газеты призвали к разделу российской Арктики

Читатели немецкой газеты Welt возмутились размерами России и призвали разделить её или хотя бы отобрать часть территорий.
Такие комментарии сопровождают статью о российских территориях в Арктике. Welt
Некоторой части пользователей такое положение дел не понравилось, они стали публиковать откровенно русофобские комментарии.
Этот 145-миллионный народ уже обладает самой большой территорией в мире, чего он ещё хочет? Ну да, когда-нибудь технологии позволят нейтрализовать российское ядерное оружие, и тогда всё станет по-другому. Тогда русскому народишку останется лишь то, что соответствует его численности, то есть территория размером с Польшу. А остальное по-братски поделят между собой другие страны. Надеюсь дожить до этого, — написал один из пользователей.
Он нашёл поддержку у других читателей: «Морские торговые пути и другие полезные ископаемые нужны Западу, и поэтому надо дать русским понять, что „русская Арктика“ — это просто сон. Да ещё и дурной», «Что вы там сказали? Арктика принадлежит России? Не на этой планете».
Некоторые читатели высказали другую точку зрения: «Претензии русских полностью соответствуют международному праву. Основанием для этого служит Хребет Ломоносова, который простирается от берегов России до Гренландии и является частью российского континентального шельфа».
Ранее стало известно, что власти Соединённых Штатов и Дании выразили обеспокоенность усилением военного присутствия России в Арктике. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента в связи с поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в европейскую страну. Кроме того, США высоко оценили решение королевства, согласно которому власти Дании инвестируют $245 млн в оборону Североатлантического региона и Арктики.