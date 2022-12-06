Французы восхитились видеокадрами с Путиным за рулем на Крымскому мосту Читатели Le Figaro восхитились видеокадрами проезда Путина за рулем по Крымскому мосту

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин с заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным (слева) и главным инженером ФКУ Упрдор «Тамань» Никитой Храповым

Читатели французской газеты Le Figaro пришли в восторг от видео, на котором президент России Владимир Путин едет за рулем автомобиля по восстановленной после взрыва полосе Крымского моста. Некоторые из юзеров посчитали, что экономическая война против Москвы вредит странам Запада, а не Москве.

Россия за недели восстанавливает огромный мост, а в Европе мы не можем оплатить счета. И кому вредят санкции, — задался вопросом один из пользователей.

Другой читатель предположил, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский разозлены тем, что не в силах переиграть Путина.

Ну что ж, еще одно доказательство того факта, что Украина во главе с Западом все-таки проиграют, — считает один из юзеров.

Один из пользователей считает, что эти видеокадры демонстрируют факт поражения Украины и стран Запада.

Ранее ведущий эксперт украинского топливного рынка, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявил, что введение потолка цен на российскую нефть плохо скажется на украинском рынке горючего. По его словам, это, возможно, приведет к дефициту и космическим ценам. Спикер подчеркнул, что после принятия предела цены на нефть ожидается период турбулентности, который продлится два-три месяца.