Число заражённых коронавирусом в Нидерландах приблизилось к 20 тысячам

В Нидерландах число пациентов с COVID-19 за сутки выросло на 777, общее число заражённых составляет 19 580 человек. Специалисты продолжают наблюдать тенденцию к замедлению темпов роста числа инфицированных.
От коронавируса в европейской стране скончались ещё 234 пациента, общее число жертв пандемии достигло 2101,
В провинции Южная Голландия врачи выписали из больницы 101-летнюю женщину. Бабушка, которую медики охарактеризовали как смелую, сумела победить коронавирус, писал NEWS.ru.
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