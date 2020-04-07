Число заражённых коронавирусом в Нидерландах приблизилось к 20 тысячам

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ЕС планирует создать «пакет внешней помощи» в размере €15 млрд для борьбы с коронавирусом во всём мире. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она пояснила, что эти средства будут направляться на поддержку сфер здравоохранения и занятости в странах, которые являются партнёрами европейского сообщества, передаёт ТАСС. Ранее NEWS.ru писал, что ЕС выделит Украине €80...