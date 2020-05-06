Число выявленных случаев COVID-19 в Великобритании превысило 200 тысяч

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В Великобритании за последние сутки выявлено 6,1 тысячи новых больных с COVID-19. Таким образом, общее число зафиксированных в Соединённом Королевстве случаев заражения коронавирусом превысило 200 тысяч.

Об этом на брифинге сообщил министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик, передаёт ТАСС. За всё время пандемии в Великобритании отмечен 201 101 случай COVID-19. За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 649 человек, общее число погибших — 30 076.

Накануне, 5 мая, изменение методики подсчёта погибших от коронавируса показало, что Великобритания уже обошла Италию по этому показателю. Как передавал NEWS.ru, британские власти впервые учли людей, которые скончались не в больницах.