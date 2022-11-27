Число погибших после схода оползня в Италии увеличилось до трех человек

Фото: Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чрезвычайная ситуация на острове Искья, Италия

Число погибших на острове Искья в Италии, где 26 ноября из-за проливных дождей сошел оползень, увеличилось до трех человек, сообщило агентство АNSА. До этого спасатели достали из-под толщи глины, накрывшей жилые дома в населенном пункте Казамиччола, тело девочки пяти-шести лет. Известно также о гибели 31-летней женщины. Отмечается, что не менее 13 человек считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

Спасатели обнаружили тело третьей жертвы оползня, обрушившегося вчера, на рассвете, на муниципалитет Казамиччола, — указано в сообщении агентства.

Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации на острове. Как отмечается в заявлении пресс-службы главы кабмина, на чрезвычайном заседании Совмина были выделены €2 млн на ликвидацию последствий ЧП.

Ранее в результате землетрясения в районе Мраморного моря в Турции пострадали 22 человека. По имеющимся данным, жертв не было. Землетрясение зафиксировали утром 23 ноября, эпицентр находился в 14 километрах на юго-восток от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Власти города сообщили об отключениях электричества.