Четыре мясника устроили погоню за свиньей, сбежавшей по пути на скотобойню Мясники устроили погоню за свиньей в баварском Вемдинге

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Четыре мясника гонялись за свиньей в баварском Вемдинге, сообщило немецкое издание Bild. Животное выпрыгнуло из машины по пути на скотобойню. По информации издания, на поимку свиньи у работников ушло не менее 30 минут — она бегала по лестнице и прыгала через заборы.

Воспользовавшись благоприятным моментом, проворная свинья убежала на полном скаку, пока сотрудники местной мясной лавки пытались ее поймать. Она убежала в сторону пожарной части, а затем носилась по небольшому переулку. Оттуда животное взбежало по лестнице на городскую стену и снова приземлилось на перекрестке возле мясной лавки Хагенбергера, — говорится в материале.

Неудачная попытка не изменила грядущую участь животного, пишет издание. Свинку зарезали в тот же день.

В Одессе тем временем мужчина украл у соседки красноухую черепаху и сварил из нее суп. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Происшествие случилось в Хаджибейском районе города. По словам сотрудников полиции, мужчина украл черепаху из ванночки, которая стояла на общей веранде. Он разбил панцирь животного молотком, после чего бросил его в кипящую воду. Женщина обратилась в полицию, когда заметила пропажу.