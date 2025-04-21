Чехия нашла замену российской нефти, которая раньше поступала по нефтепроводу «Дружба», сообщил премьер-министр Петр Фиала. Это произошло в результате расширения Трансальпийского трубопровода (TAL), который проходит через итальянский порт Триест и затем направляется в Германию, где нефть поступает в трубопровод Ингольштадт — Кралупы — Литвинов, пишет газета «Взгляд». Таким образом, Чехия впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти.

По словам эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игоря Юшкова, теперь Чехия будет вынуждена искать на рынке нефть по рыночным ценам, оплачивать ее доставку танкерами в порт Италии, прокачку в Германию по трубопроводу TAL и по трубопроводу IKL в саму Чешскую Республику. Он также выразил мнение, что Чехия оставит в рабочем состоянии нефтепровод «Дружба» на тот случай, если возникнут сложности с TAL. Эксперт не исключает, что страна может вернуться к закупкам российской нефти.

Ранее сообщалось, что ЕС пошел навстречу США — сообщество заморозило тарифы против американского государства на 90 дней после аналогичного заявления Трампа. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз хочет дать шанс переговорам, однако, если они провалятся, пошлины будут введены.

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