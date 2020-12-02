Чехия прекратила разработку вакцины от коронавируса

Власти Чехии решили остановить разработку собственной вакцины от коронавируса COVID-19. В дальнейшем страна будет ориентироваться на разработки других государств.
Решение об остановке работы исследовательской группы вирусологов приняло министерство здравоохранения,
Учёные трудились над созданием препарата мая. Группой руководила кардиолог и депутат парламента Вера Адамкова. Исследования велись на базе национального института гематологии и диффузии крови, а также института клинической и экспериментальной медицины.
Одним из противников разработки национальной вакциной был экс-министр здравоохранения Роман Примула. Свою позицию он аргументировал тем, что специалисты почти наверняка не успеют быстро создать эффективный препарат, поэтому их опередят разработчики из других стран.
По данным Минздрава Чехии, в среду коронавирус был выявлен ещё у 4 563 человек, а в общей сложности с начала пандемии зафиксировано 533 тысячи фактов заболевания. При этом 8 515 заразившихся скончались.
Ранее, как писал NEWS.ru, официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ни одна страна кроме России не предлагала сотрудникам ООН свою вакцину от коронавируса.