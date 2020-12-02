Чехия прекратила разработку вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9a833274-3546-11eb-9edb-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Власти Чехии решили остановить разработку собственной вакцины от коронавируса COVID-19. В дальнейшем страна будет ориентироваться на разработки других государств.

Решение об остановке работы исследовательской группы вирусологов приняло министерство здравоохранения, передаёт ТАСС со ссылкой на ČTK.

Учёные трудились над созданием препарата мая. Группой руководила кардиолог и депутат парламента Вера Адамкова. Исследования велись на базе национального института гематологии и диффузии крови, а также института клинической и экспериментальной медицины.

Одним из противников разработки национальной вакциной был экс-министр здравоохранения Роман Примула. Свою позицию он аргументировал тем, что специалисты почти наверняка не успеют быстро создать эффективный препарат, поэтому их опередят разработчики из других стран.

По данным Минздрава Чехии, в среду коронавирус был выявлен ещё у 4 563 человек, а в общей сложности с начала пандемии зафиксировано 533 тысячи фактов заболевания. При этом 8 515 заразившихся скончались.

Ранее, как писал NEWS.ru, официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ни одна страна кроме России не предлагала сотрудникам ООН свою вакцину от коронавируса.