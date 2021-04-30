Чехия назвала «российскую версию» единственной в деле о взрывах

https://static.news.ru/photo/175e8f86-ab54-11eb-98be-96000091f725_660.jpg Фото: Dalibor Gluck/CTK/GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что полиция рассматривает только «российскую версию» инцидента со взрывами на складах во Врбетице в 2014 году. Политик вызвал к себе министра юстиции Марию Бенешову после того, как она упомянула о существовании более двух версий по делу.

Об этом рассказал первый вице-премьер Ян Гамачек в эфире Чешского ТВ.

Иных версий нет. Госпожа Бенешова получила общую информацию. Её выступление меня не порадовало, оно пошло на пользу кому-то другому, нежели Чешской Республике, — сообщил политик.

Он уточнил, что во взрывах были якобы замешаны сотрудники российского ГРУ, предположительно, подразделения 29155.

Мы знаем, что сделали россияне, знаем, как они это сделали. Они знают, что это сделали, и знают о том, что мы знаем, что они это сделали. Единственное, чего они не знают, — что мы на них имеем, — резюмировал первый вице-премьер.

Пока неизвестно, что ожидает Бенешову после её заявлений. Гамачек лишь намекнул на то, что с перестановками в кабмине не стоит торопиться, особенно в преддверии парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что бывший глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор подверг критике власти страны за обвинения в адрес России в причастности к взрывам на складах во Врбетице. По его словам, убедительных доказательств вины Москвы не предоставили.