Charlie Hebdo сравнил расизм в королевской семье с убийством Джорджа Флойда

https://static.news.ru/photo/502d0cce-82a1-11eb-b037-96000091f725_660.jpg Фото: Doug Peters/Global Look Press

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo вышел с обложкой, посвящённой скандалу после интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри. Ситуация в Букингемском дворце на изображении сравнивается с убийством Джорджа Флойда полицейским.

На каррикатуре королева Елизавета II стоит коленом на шее Меган Маркл. Надпись на обложке гласит: «Почему Меган покинула Букингемский дворец?»

Потому что я не могла больше дышать, — отвечает изображённая герцогиня Сассекская.

Pourquoi Meghan a quittÃ© Buckingham ?



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Reportage : l'Ã©cologie sonore Ã l'Ã©coute des animaux

EnquÃªte sur la vÃ©ritable histoire du poison chlordÃ©cone

Comment Erdogan traque ses opposants jusqu'en France



En vente demain ! pic.twitter.com/X7hJHKHPDx — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) March 9, 2021

Меган Маркл во время беседы с американской телеведущей Уинфри намекнула на расистские взгляды в королевской семье Лондона. По её словам, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи малыша.

Она отметила, что подобные вопросы повергли её в шок. Кроме того, в столице государства ей обещали, что ребёнок не получит личную охрану, так как «не хотели, чтобы он становился принцем, и планировали нарушить протокол». Женщина добавила, что после рождения Арчи «при дворе» обсуждали, «насколько тёмным окажется» цвет его кожи. При этом экс-герцогиня Сассекская не ответила на вопрос о том, кто именно из членов королевской семьи инициировал подобные разговоры, чтобы не «нанести слишком большой урон семье».

Афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года при задержании сотрудниками полиции. Один из стражей порядка, Дерек Шовин, применил удушающий приём. На следующий день всех четырёх полицейских, принимавших участие в задержании, уволили, а Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки, писал NEWS.ru.