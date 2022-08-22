Цена газа в Европе превысила $3000 за тысячу кубометров Цена газа в Европе в ходе торгов превысила $3000 за тысячу кубометров впервые с 8 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена природного газа в Европе в ходе торгов в понедельник, 22 августа, превысила отметку в $3000 за тысячу кубометров впервые с 8 марта, передает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Уточняется, что стоимость голубого топлива растет на фоне сообщения о приостановке поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа из-за ремонта газоперекачивающего агрегата.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла отметки в $3024 за тысячу кубометров, или €292,4 за МВт·ч. При этом цена декабрьских фьючерсов составила $3100.

О проведении техобслуживания единственной работающей турбины газопровода «Северный поток» 19 августа заявила российская компания-экспортер «Газпром». Комплекс работ будет выполнен совместно со специалистами немецкой компании Siemens. После завершения технического обслуживания поток газа будет восстановлен до уровня 33 млн кубов в сутки.

В тот же день зампред Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубикки заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» должен произойти как можно скорее. По его словам, поставки российского газа помогут жителям ФРГ не замерзнуть предстоящей зимой. Он подчеркнул, что в настоящий момент не существует объективных причин не запускать магистраль.