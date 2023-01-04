Цена газа в Европе опустилась ниже $750 впервые с 18 февраля

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Биржевые цены на газ в Европе впервые с 18 февраля опустились ниже $750 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет более 3%.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $733 за 1 тыс. куб. м, или €67 евро за МВт*ч.

Сейчас подземные хранилища газа Европы заполнены на 83,33%, в них находятся 90,2 млрд кубометров топлива.

Ранее энергоэксперт Игорь Юшков предполагал, что в Европе в течение зимы будут самые высокие в мире цены на газ, так как в регион поступает недостаточное количество ресурса. По его словам, в последующие годы цены на СПГ также будут держаться на достаточно высоком уровне до тех пор, пока в регионе не снизится его потребление.

Эксперт пояснил, что многое в Европе будет зависеть от погоды зимой: если она будет теплой, в европейских газовых хранилищах останется больше резервов, поэтому наполнить их к следующему сезону будет легче. Однако он подчеркнул, что точных прогнозов насчет ситуации в регионе дать нельзя.