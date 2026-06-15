Цена нефти Brent упала впервые с марта Цена нефти марки Brent опустилась ниже $83 за баррель впервые с 10 марта

Мировой рынок нефти в понедельник, 15 июня, столкнулся с резким снижением котировок Brent, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. Стоимость августовских фьючерсов впервые с 10 марта опустилась ниже $83 (5968 рублей) за баррель.

Глобальные цены на сырье ускорили падение до 5%. Котировки эталонной марки Brent стремительно снижаются по отношению к уровню предыдущего закрытия. К 10:22 мск стоимость августовских фьючерсов достигла отметки $82,96 (5965 рублей).

До этого аналитик Игорь Юшков выразил мнение, что слухи об открытии Ормузского пролива спровоцируют падение цен на нефть. Он отметил, что сырье станет еще дешевле, если Саудовская Аравия выйдет из соглашения ОПЕК+. Также эксперт уверен, что страны Ближнего Востока смогут быстро восстановить добычу нефти.

Ранее сообщалось, что курс биткоина достиг двухнедельного максимума на отметке $65 943 (4,741 млн рублей) после объявления о сделке между США и Ираном. Это повышение произошло на фоне растущего у участников торгов интереса к риску, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа о достижении договоренностей с Тегераном.