Бывший премьер Италии Проди назвал опасной перманентность санкций

https://static.news.ru/photo/485f2ba2-14a2-11eb-aff3-fa163e074e61_660.jpg Романо Проди Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции не дают результата, их перманентность вызывает опасения за будущее отношений России и ЕС, заявил в ходе выступления на открывшемся 22 октября XIII Евразийском экономическом форуме бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди.

Я никогда не принимал санкции, всегда считал их бесполезными, но воспринимал как временное явление. Но сейчас они становятся постоянным элементом наших отношений [РФ и ЕС]. Это указывает на их безрезультатность, и я не вижу перспективы развития сотрудничества, — отметил Проди.

Он также подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо начать «новый политический диалог».

XIII Евразийский экономический форум проходит в Вероне 22-23 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что Великобритания, вслед за Евросоюзом, ввела антироссийские санкции. В документах значатся имена двоих граждан РФ и сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ. Причиной стала якобы кибератака на немецкое правительство в 2015 году.