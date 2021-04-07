Бывший глава Еврокомиссии призвал ЕС закупить вакцину в РФ

https://static.news.ru/photo/bbd38f6e-9815-11eb-b100-96000091f725_660.jpg Жан-Клод Юнкер Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюзу следует закупить в России вакцину «Спутник V» после того, как закончится проверка Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Когда ЕМА проверит «Спутник V», нам стоит приобрести эту вакцину. Вирус не знает границ. Происхождение вакцин не имеет значения, и если препарат эффективен, то его нужно использовать, когда он станет доступен, — отметил Юнкер в эфире телеканала ORF.

Он добавил, что коронавирус нельзя считать игрушкой и неправильным является отказ от вакцины лишь из-за того, что её создали в России.

«Спутник V», одобренный почти в 60 странах, проверяется ЕМА с 4 марта 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что австрийские власти готовы зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса самостоятельно, заявил канцлер страны Себастьян Курц. По его словам, процедура одобрения препаратов ЕМА длится слишком долго. Он напомнил, что некоторые европейские страны уже используют вакцины, которые не получили одобрения на общеевропейском уровне.