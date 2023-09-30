Шольц пожаловался, что в ФРГ стремится слишком много беженцев

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Олаф Шольц

В ФРГ стремится слишком большое количество беженцев, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию RND. Он заявил, что так более не может продолжаться, и отметил, что почти все прибывающие в Германию беженцы ранее побывали хотя бы в одной из стран Евросоюза.

Так не может продолжаться дальше: более 70% всех прибывающих в Германию беженцев раньше не были зарегистрированы, хотя практически все они побывали в одной из стран ЕС, — уточнил Шольц.

Берлин ввел дополнительные меры по охране границ с Австрией и достиг договоренностей о совместном контроле границ с Чехией и Швейцарией, уточнил Шольц. Также канцлер обратился к Польше и потребовал от властей этой страны позаботиться, чтобы трудовые визы больше не продавались в ее диппредставительствах и мигранты не попадали в конечном итоге в Германию.

Шольц констатировал, что если уже прибывшим в ФРГ мигрантам отклоняют запрос о предоставлении убежища, то им придется покинуть страну.

Ранее сообщалось, что Польша может усилить контроль на границе с Германией из-за возможного потока нелегальных мигрантов. Об этом говорил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. По его словам, есть опасения, что беженцы из Италии могут направиться в Польшу через ФРГ.