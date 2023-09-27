Польша может усилить контроль на границе с Германией Польша может ввести контроль на границе с Германией из-за наплыва мигрантов

Польша может усилить контроль на границе с Германией из-за возможного потока нелегальных мигрантов, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat. По его словам, есть опасения, что беженцы из Италии могут направиться в Польшу через ФРГ.

Мы опасаемся, что вот-вот появится движение [мигрантов] со стороны Италии. Поэтому мы рассматриваем определенный контроль на польско-немецкой границе со своей стороны, потому что боимся этого потока из Италии, — сказал Мюллер.

Ранее член Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек предложил рассмотреть вопрос о приостановке членства Польши в Евросоюзе. При этом он указал на визовый скандал из-за выдачи Варшавой около 250 тысяч рабочих виз иностранцам за взятки.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил вариант ужесточения на границах в связи с ростом числа мигрантов. Он отметил, что наиболее вероятен подобный вариант в отношении Польши. По словам канцлера, ФРГ «привержена праву на убежище», но любой, кто не может рассчитывать на защиту или совершил преступление, должен быть репатриирован. В связи с ситуацией на границах он призвал разъяснить возможные нарушения при выдаче виз в соседней Польше.