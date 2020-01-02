https://static.news.ru/photo/cb3ed75c-2d7b-11ea-875a-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Курц Фото: Nicolas LandemardLe Pictorium/Global Look Press

Будущий коалиционный кабинет министров Австрии выступит за постепенное смягчение санкционного режима в отношении РФ в случае выполнения Москвой всех условий Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Такие положения содержатся в рабочей программе будущего правительства «Ответственность за Австрию», с которой ознакомился ТАСС. Состав кабмина сформируют Австрийская народная партия (АНП) и партия «Зелёные», возглавит его федеральный канцлер Себастьян Курц.

Курц ранее уже был главой правительства и был вынужден оставить свой пост в мае 2019 года из-за скандала с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и лидера Партии свободы Йоханна Гуденуса. Оба этих лица фигурировали на видеозаписи в компании женщины, представившейся племянницей российского олигарха, которая обсуждала с ними политические вопросы.

Как сообщал NEWS.ru, в конце сентября возглавляемая Курцем АНП выиграла парламентские выборы, что позволило ему вновь занять пост канцлера.