Будущий коалиционный кабинет министров Австрии выступит за постепенное смягчение санкционного режима в отношении РФ в случае выполнения Москвой всех условий Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Такие положения содержатся в рабочей программе будущего правительства «Ответственность за Австрию», с которой
Курц ранее уже был главой правительства и был вынужден оставить свой пост в мае 2019 года из-за скандала с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и лидера Партии свободы Йоханна Гуденуса. Оба этих лица фигурировали на видеозаписи в компании женщины, представившейся племянницей российского олигарха, которая обсуждала с ними политические вопросы.
Как сообщал NEWS.ru, в конце сентября возглавляемая Курцем АНП выиграла парламентские выборы, что позволило ему вновь занять пост канцлера.
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