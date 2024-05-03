Бориса Джонсона унизили на выборах в Британии Sky News: экс-премьера Британии Джонсона не пустили на избирательный участок

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог попасть на избирательный участок, чтобы проголосовать на местных выборах в графстве Оксфордшир, сообщает телеканал Sky News. Политик забыл принести необходимую форму удостоверения личности.

Отмечается, что экс-премьера не допустили на участок согласно законодательному изменению, которое требует предъявление удостоверения личности с фотографией установленной формы. Примечательно, что данную поправку принимал сам Джонсон, будучи на посту главы правительства в 2022 году.

Как сказано в материале, в Англии в качестве удостоверения личности избирателя принимаются паспорта, водительские права, синие значки и некоторые местные проездные карты. По данным телеканала со ссылкой на представителя бывшего премьера, в конечном итоге политик все же смог проголосовать. Он отдал свой голос за консерваторов, за которых призывал голосовать и остальных.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о праве Украины бить по России западным вооружением. По словам представителя Кремля, это «прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности».