Британское правительство будет бороться с недругами из-за границы

https://static.news.ru/photo/cf9b9f12-b24d-11eb-a720-96000091f725_660.jpg Елизавета II Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Консервативное правительство Великобритании примет ряд правовых норм, которые будут направлены на борьбу с недружественной деятельностью иностранных государств. Об этом во вторник, 11 мая, заявила королева Елизавета II в ходе выступления с тронной речью на открытии новой сессии парламента страны, передаёт ТАСС.

В апреле газета Times писала, что новый закон, в соответствии с которым все лица, работающие в Великобритании от имени правительств зарубежных стран, обязаны регистрировать своё присутствие в государстве, намерено ввести английское правительство. Таким образом в Британии предполагают защититься от «враждебных государств» — России или Китая. Именно РФ и КНР в британском обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики, обнародованном в марте, названы основными угрозами безопасности королевства.

Елизавета II в ходе своей речи подтвердила, что правительство готовит новые правовые нормы для борьбы с недружественной деятельностью из-за рубежа. Она отметила это в процессе изложения программы кабмина на ближайший год.

Будут приняты законы, позволяющие бороться с враждебной деятельностью иностранных государств. Мои министры воплотят в жизнь рекомендации из Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики, — заявила королева.

Ранее министры иностранных дел Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас встретились в Лондоне для обсуждения насущных проблем. В частности, предметом разговора также стала «враждебная деятельность» РФ. Об этом Рааб написал в своём Twitter-аккаунте.