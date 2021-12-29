Британским госслужащим рекомендовали не использовать термин Brexit

Термин Brexit стал запретным для британских госслужащих — его как обозначение выхода Великобритании из Евросоюза они теперь употреблять не могут, пишет газета Daily Mail со ссылкой на правительственное распоряжение. Также в кабмине рекомендовали не использовать словосочетание «переходный период» в отношении того периода времени, когда Лондон и Брюссель вели переговоры о выходе страны из ЕС.

Использовать «31 декабря 2020 года» вместо Brexit или «когда Великобритания покинула ЕС», использовать «до 31 декабря 2020» вместо «во время переходного периода», использовать «после 1 января 2021 года» вместо «после переходного периода», — приводит издание выдержки из документа.

По мнению чиновников, слово Brexit должно использоваться в случае необходимости в «историческом контексте».

Великобритания и Евросоюз подвели итог переходного периода по Brexit 1 января, когда вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. В соответствии с договорённостями, по этой сделке Британия ушла с единого рынка и Таможенного союза ЕС, но при этом стороны продолжают свободную торговлю без пошлин и квот.

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