Британский университет официально начал обучать студентов проституции

Даремский университет в Великобритании начал обучать студентов азам секс-индустрии для взрослых. Учебное заведение входит в список 24 самых престижных университетов страны, поэтому его новая обучающая программа вызвала возмущение британского министра высшего и дополнительного образования Мишель Донелан (Michelle Donelan), пишет газета The Time.

По мнению Донелан, вуз «узаконивает опасную отрасль» и «не справляется со своими обязанностями защищать студентов». Руководство же наоборот уверено , что двухуровневый курс по работе в секс-индустрии обезопасит студентов, особенно с учётом того, что многие студенты уже сейчас оказывают подобные услуги неофициально.

Министр не согласилась с университетом, отметив однако, что женщин, подвергнувшихся эксплуатации, необходимо поддерживать. Но при этом Даремский университет не должен «нормализовать продажу секса как таковую».

Как пишет The Time, несмотря на возмущение чиновников, первое занятие в Zoom собрало аншлаг. Оно подавалось как «интерактивный курс, исследующий проблемы секс-работников».

Ранее американский адъюнкт-профессор кафедры социологии и уголовного права Университета Олд Доминион в Норфолке, штат Вирджиния, Эллин Уокер призвал легализовать педофилию. Мужчина-трансгендер также призвал классифицировать педофилию как одну из форм сексуального влечения.