Британский радиоведущий уволился после ссоры с коллегами из-за маски

https://static.news.ru/photo/0286c3a8-0401-11eb-bd39-fa163e074e61_660.jpg Фото: talkRADIO/instagram.com

В Великобритании ведущий радиостанции TalkRADIO Джейми Ист принял решение уволиться после того, как его коллега Марк Долан в прямом эфире разрезал защитную маску.

Об этом сообщает PressGazette. По его данным, инцидент произошёл в начале сентября, однако ссора между коллегами — позднее. Во время эфира Долан заявил слушателям, что для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, следует избавиться от «жалких, ужасных, неудобных и бесполезных» масок для лица, после чего разрезал своё изделие ножницами.

Руководству программы после этого поступило 36 жалоб от возмущённых слушателей. Однако в компании наказывать Долана не стали. Тогда 28 сентября Ист публично осудил действия коллеги. По его словам, идеалы TalkRADIO ему больше не близки, поэтому он увольняется.

Носите маски, спасайте жизни, — добавил ведущий.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве сотрудники правоохранительных органов 30 сентября начали выборочно поверять соблюдение гражданами масочного режима на территории столичного метро. Об этом журналистам сообщил источник в городской полиции.