Британский радиоведущий уволился после ссоры с коллегами из-за маски

В Великобритании ведущий радиостанции TalkRADIO Джейми Ист принял решение уволиться после того, как его коллега Марк Долан в прямом эфире разрезал защитную маску.
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Руководству программы после этого поступило 36 жалоб от возмущённых слушателей. Однако в компании наказывать Долана не стали. Тогда 28 сентября Ист публично осудил действия коллеги. По его словам, идеалы TalkRADIO ему больше не близки, поэтому он увольняется.
Носите маски, спасайте жизни, — добавил ведущий.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве сотрудники правоохранительных органов 30 сентября начали выборочно поверять соблюдение гражданами масочного режима на территории столичного метро. Об этом журналистам сообщил источник в городской полиции.
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