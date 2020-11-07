Британский премьер надеется на экологическую активность США при Байдене

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Администрация Джо Байдена, который, вероятно, победил на выборах президента США, будет уделять особое внимание вопросам изменения климата, заявил премьер-министр Великобритании после церемонии по случаю Дня поминовения.

Я думаю, что при президенте Байдене в Белом доме нам следует ожидать возвращения американского глобального лидерства в вопросах борьбы с изменением климата, — подчеркнул он.

По его словам, Великобритания стала первым крупным государством, которое поставило своей целью свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году. Он выразил надежду, что Вашингтон последует примеру Лондона в этом вопросе, передаёт ТАСС.

Официально итоги президентских выборов в США ещё не объявлены. Однако демократ Джо Байден уже считается победителем. Как писал NEWS.ru, Байден выступил с обращением к нации. Он пообещал американцам вернуть лидерство США в мире, однако особенностей внешней политики, которую будет проводить Белый дом, он не раскрыл.