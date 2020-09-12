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Британский дизайнер Теренс Конран умер в возрасте 88 лет

17:43, 12 сентября 2020
Теренс Конран Теренс Конран Фото: imago stock&people/Global Look Press

Британский дизайнер, филантроп и писатель Теренс Конран скончался возрасте 88 лет. Об этом сообщили в основанном им Музее дизайна. О причинах смерти не сообщается.

Как сообщило учреждение в своём Twitter, музей дизайна скорбит по поводу потери своего основателя, мечтателя из мира моды сэра Теренса Конрана.

Знаменитый дизайнер родился в пригороде Лондона в 1931 году. Известность ему принесла основанная им в 1964 году сеть магазинов мебели Habitat. Отмечается, что он произвёл революцию в повседневной жизни современной Британии. Конран стал автором многочисленных книг о дизайне, ряд из них были переведены на русский язык.

Ранее NEWS.ru писал, что умер американский актёр и рестлер Стиви Ли. Ему было 54 года. Об уходе Ли из жизни сообщается в Twitter рестлерской лиги Impact. Причины смерти не уточняются. Родственники артиста рассказали, что он скончался «внезапно» в среду утром у себя дома. Ли был известен по своему участию в сериале «Американская история ужасов» и фильме «Чудаки 3D». Кроме того, он пользовался популярностью в мире рестлинга, выступая под псевдонимом «Кукла Психо-карлик».

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