Британский дизайнер Теренс Конран умер в возрасте 88 лет

https://static.news.ru/photo/b28b8992-f50a-11ea-b178-fa163e074e61_660.jpg Теренс Конран Фото: imago stock&people/Global Look Press

Британский дизайнер, филантроп и писатель Теренс Конран скончался возрасте 88 лет. Об этом сообщили в основанном им Музее дизайна. О причинах смерти не сообщается.

Как сообщило учреждение в своём Twitter, музей дизайна скорбит по поводу потери своего основателя, мечтателя из мира моды сэра Теренса Конрана.

The Design Museum mourns the loss of its founder, design visionary, Sir Terence Conran. The designer, philanthropist and businessman sadly passed away today, at 88 years old. He had a big impact on British life and revolutionised everyday living. https://t.co/sS4cb8t9n0 pic.twitter.com/ejgLogBkGp — Design Museum (@DesignMuseum) September 12, 2020

Знаменитый дизайнер родился в пригороде Лондона в 1931 году. Известность ему принесла основанная им в 1964 году сеть магазинов мебели Habitat. Отмечается, что он произвёл революцию в повседневной жизни современной Британии. Конран стал автором многочисленных книг о дизайне, ряд из них были переведены на русский язык.

Ранее NEWS.ru писал, что умер американский актёр и рестлер Стиви Ли. Ему было 54 года. Об уходе Ли из жизни сообщается в Twitter рестлерской лиги Impact. Причины смерти не уточняются. Родственники артиста рассказали, что он скончался «внезапно» в среду утром у себя дома. Ли был известен по своему участию в сериале «Американская история ужасов» и фильме «Чудаки 3D». Кроме того, он пользовался популярностью в мире рестлинга, выступая под псевдонимом «Кукла Психо-карлик».