Британских чиновников призвали отказаться от сервиса Zoom

Сотрудники британских спецслужб рекомендовали правительству страны и парламентариям отказаться от использования сервиса для видеоконференций Zoom. По мнению силовиков, программное обеспечение уязвимо для хакеров.
Соответствующие предупреждения получили и ряд государственных ведомств. Учреждения просят не регистрироваться в Zoom для обсуждения конфиденциальных тем,
Популярность Zoom значительно выросла на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Ежедневная аудитория достигла 300 млн человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что самоизоляция — не причина для того, чтобы отказываться от новых знакомств, общения с друзьями и развлечений. Всем этим сегодня можно заняться в онлайн-пространстве.
Такую возможность на безвозмездной основе предоставляют энтузиасты. Они организовывают виртуальные комнаты, в которых можно не просто общаться, но и петь песни в караоке, а также танцевать под сеты диджеев. Такой способ времяпрепровождения становится всё более популярным во всём мире.
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