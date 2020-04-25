Британских чиновников призвали отказаться от сервиса Zoom

https://static.news.ru/photo/b6393006-86d5-11ea-bbf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники британских спецслужб рекомендовали правительству страны и парламентариям отказаться от использования сервиса для видеоконференций Zoom. По мнению силовиков, программное обеспечение уязвимо для хакеров.

Соответствующие предупреждения получили и ряд государственных ведомств. Учреждения просят не регистрироваться в Zoom для обсуждения конфиденциальных тем, пишет газета The Guardian ссылкой на источники.

Популярность Zoom значительно выросла на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Ежедневная аудитория достигла 300 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самоизоляция — не причина для того, чтобы отказываться от новых знакомств, общения с друзьями и развлечений. Всем этим сегодня можно заняться в онлайн-пространстве.

Такую возможность на безвозмездной основе предоставляют энтузиасты. Они организовывают виртуальные комнаты, в которых можно не просто общаться, но и петь песни в караоке, а также танцевать под сеты диджеев. Такой способ времяпрепровождения становится всё более популярным во всём мире.