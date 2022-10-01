Британские предприятия предрекли пятикратный рост затрат на электричество Independent: британские предприятия спрогнозировали рост затрат на электричество на 500%

Фото: Han Yan / XinHua / Global Look Press

Британские предприятия общепита спрогнозировали увеличение своих расходов на электроэнергию более чем в пять раз, пишет издание The Independent. Отмечается, что многие пабы и рестораны вынуждены устраивать дни, когда отключают освещение и зажигают свечи, чтобы сэкономить. Многие заведения приняли решение закрываться на пару дней в месяце ради экономии.

Мы возвращаемся в 1753 год, когда открылся The Masons Arms, — заявил один из хозяев паба в Корнуолле.

Рост расходов также прогнозируют владельцы фитнес-клуба Jesmond Pool and Gym в Ньюкасле, которые просят своих клиентов принять душ после бассейна в своем доме, а не в заведении.

Глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт в статье для Forbes ранее заявил, что введение предельной цены на российскую нефть странами Запада может стать для них «завершающим смертельным ударом». Он добавил, что для президента США Джо Байдена это решение может стать «самым большим просчетом в сфере энергетики».

По его словам, это решение не поддержат крупнейшие покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия. Он отметил, что в случае «полномасштабного ответного удара России» цены на нефть на мировых рынках могут взлететь до 150 долларов за баррель.