Британские нарушители режима самоизоляции будут платить колоссальные штрафы

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовится ужесточить направленные на борьбу с распространением коронавируса меры. Нарушителей режима самоизоляции будут штрафовать на тысячи фунтов начиная с 21 сентября.

Так, максимальный штраф за нарушение карантина и самоизоляции будет составлять 10 000 фунтов, это более 870 000 рублей. Минимальный штраф установлен в размере 1000 фунтов (около 87 000 рублей). Финансовое наказание коснётся тех, кто не раз нарушал карантин при положительном тесте на коронавирус, а также проигнорировавших предписание самоизолироваться. С каждым последующим нарушением штраф будет расти, передаёт Daily Telegraph.

За минувшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4442 жителей Соединённого Королевства. Такой прирост уже второй день подряд является самым высоким с 8 мая.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал неизбежной вторую волну пандемии в Великобритании. Правительство Соединённого Королевства тщательно следит за ситуацией.