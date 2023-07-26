Британская разведка считает, что Россия готовит блокаду Украины Военная разведка Британии: Россия планирует приступить к черноморской блокаде Украины

Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Военная разведка Великобритании сообщила в Twitter, что Россия планирует приступить к черноморской блокаде Украины. По данным британских военных, патрульный корабль «Сергей Котов» вышел в южную часть Черного моря для патрулирования судоходного пути между Босфором и Одессой. Разведка полагает, что корабль войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые направляются на Украину.

С прекращением действия зерновой сделки вероятность увеличения интенсивности и масштабов боевых действий в Черном море возросла, — отмечается в сообщении.

Представители Министерства обороны России ранее заявили, что ВСУ безуспешно попытались атаковать корабль «Сергей Котов» двумя безэкипажными катерами. Боевое столкновение произошло в 370 километрах к юго-западу от Севастополя. Аппараты уничтожены штатным оружием, пострадавших в результате инцидента нет. Корабль продолжил выполнение поставленных командованием Черноморского флота задач.

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что российский патрульный корабль успешно уничтожил дроны Вооруженных сил Украины с помощью крупнокалиберных пулеметов или артустановки. По его словам, у беспилотных аппаратов изначально не было шансов против военного корабля, так как он оснащен радиолокационной системой.