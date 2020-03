Издание осудило проведение конкурсов «Краса полиции» в Курской области и «Краса ВДВ-2020». В первом случае, как подчеркнули сотрудники британского СМИ, до конкурсной программы не допустили женщин старше 30 лет. А в проведении «Красы ВДВ» журналистов возмутил тот факт, что участницы демонстрировали не только умение стрелять, но и свои кулинарные способности.

В статье также процитировано мнение российской журналистки Анастасии Красильниковой. Она назвала конкурсы в МВД и ВДВ «нелепыми», «абсурдными» и «сексистскими».

Кроме того, Daily Mail сообщил читателям об истории победительницы «Красы полиции» Ирины Ходырёвской, которую затравили в Сети из-за нестандартной внешности.