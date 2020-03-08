https://static.news.ru/photo/626a732e-60fe-11ea-aeaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/facebook.com

Журналисты британского таблоида Daily Mail выпустили статью, в которой критически отозвались о конкурсах красоты, в преддверии 8 марта проведённых в российской «армии Владимира Путина» и полиции. Однако читатели оказались несогласны с мнением авторов материала.

Издание осудило проведение конкурсов «Краса полиции» в Курской области и «Краса ВДВ-2020». В первом случае, как подчеркнули сотрудники британского СМИ, до конкурсной программы не допустили женщин старше 30 лет. А в проведении «Красы ВДВ» журналистов возмутил тот факт, что участницы демонстрировали не только умение стрелять, но и свои кулинарные способности.

В статье также процитировано мнение российской журналистки Анастасии Красильниковой. Она назвала конкурсы в МВД и ВДВ «нелепыми», «абсурдными» и «сексистскими».

Кроме того, Daily Mail сообщил читателям об истории победительницы «Красы полиции» Ирины Ходырёвской, которую затравили в Сети из-за нестандартной внешности.

Vladimir Putin's armed forces get slammed for being 'sexist' for holding 'ridiculous' beauty contests to mark International Women's Day https://t.co/PO8yVaq0hr — Daily Mail Online (@MailOnline) March 7, 2020

Подписчики Daily Mail в Twitter негативно приняли статью. Один из них назвал авторов материала «клоунами», другие отметили, что не видят в таких конкурсах ничего плохого. Также пользователи Сети не согласились с тем, что конкурсы красоты можно называть «сексистскими».

Как ранее писал NEWS.ru, в управлении МВД по Курской области заступились за Ходырёвскую, которую за внешность затравили пользователи социальных сетей.

Там отметили, что жюри выбирало победительницу конкурса, исходя из таких профессиональных навыков кандидаток, как физподготовка, умение стрелять и оказывать первую помощь.