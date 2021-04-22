Британская контрразведка MI5 завела аккаунт в Instagram

https://static.news.ru/photo/9112ab9a-a367-11eb-9547-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

У британской контрразведки MI5 появился официальный аккаунт в социальной сети Instagram, где уже есть первый пост.

На обнародованной фотографии можно увидеть проходную главного здания MI5. Снимок сделан из лондонской штаб-квартиры контрразведки. В этом здании, как написано в сообщении под фото, находятся одни из наиболее охраняемых секретов Великобритании.

Аккаунт MI5 был зарегистрирован для того, чтобы в постах развенчивать мифы о работе спецслужбы, публиковать архивы, которые ранее были засекречены. Также аккаунт планируют использовать для «карьерного продвижения».

Секрет успешного шпионажа? Я покажу вам лучший вид... Следуйте за нами, мы откроем вам наши двери через Instagram, представим эксклюзивный взгляд на жизнь внутри MI5, — написано на странице спецслужбы.

Ранее стало известно, что генеральный директор Службы безопасности Великобритании (MI5) Эндрю Паркер покинул свой пост. Преемником стал его заместитель Кен Маккаллум, который трудится в контрразведке почти 25 лет.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател уточнила, что Паркер передал Маккаллуму свои полномочия во время отведённого для этого переходного периода. Она подчеркнула, что тесно сотрудничает с последним, пока находится на посту главы МВД.