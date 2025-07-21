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21 июля 2025 в 19:20

Британия расширила санкции против так называемого теневого флота России

Британия включила в санкционный «черный список» 130 якобы связанных с РФ судов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лондон ужесточил антироссийские санкции, включив в обновленный «черный список» свыше 130 нефтеналивных судов, которые, по утверждению британских властей, связаны с Россией, свидетельствуют обновленные данные на сайте британского правительства. Общее число судов, в отношении которых введены рестрикции, увеличилось с 290 до 424 единиц.

Вместе с тем британские власти ввели санкции против двух компаний из ОАЭ — Intershipping Services и Litasco Middle East DMCC. В заявлении МИД Великобритании поясняется, что Intershipping Services занимается регистрацией судов так называемого «теневого флота» под флагом Габона, в то время как Litasco Middle East DMCC, по версии Лондона, имеет связи с российской нефтяной компанией «Лукойл».

В июне главы МИД и представители правительств 14 европейских государств договорились разработать совместный подход к так называемому теневому флоту России. Соответствующее заявление было опубликовано по итогам встречи представителей Бельгии, Великобритании, Дании и ФРГ, а также Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Франции, Финляндии, Швеции и Эстонии.

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Россия
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