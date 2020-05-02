Британия может обойти Италию по количеству смертей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e8450f86-8c91-11ea-b1b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Goodman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания уже на следующей неделе может обойти Италию по количеству смертей от COVID-19, выйдя на второе место в мире (после США) по этому показателю.

Общее число летальных исходов от коронавируса в Великобритании выросло до 28 131, в Италии же зафиксировано 28 236 смертей от COVID-19. При этом, на итальянской территории эпидемия уже идёт на спад, и жертв в последние дни фиксируется значительно меньше, чем в Великобритании, передаёт «Интерфакс».

Лидером по числу смертельных случаев от коронавирусной инфекции в настоящее время являются США (более 60 тысяч).

Как писал NEWS.ru, число жертв COVID-19 на британской территории увеличилось за сутки ещё на 621. Таким образом общее число летальных исходов составило 28 131. Об этом сообщил министр по вопросам жилищного строительства Роберт Дженрик. Количество умерших 1 мая составляло 27 510. Прирост смертей — 739 человек. Число новых случаев за последние сутки возросло на 4806 — до 182 260. Накануне суточный прирост был выше: 6201, а общая цифра равнялась 177 454.

По данным на 2 мая, в мире COVID-19 выявлен у более чем 3,4 млн человек. Свыше 239 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболели 114 573 человека. 1172 скончались. Победить болезнь удалось 13 285 пациентам.