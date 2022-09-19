Захарова с юмором рассказала про проблемы с ручками в Великобритании Захарова высмеяла британское посольство в Лаосе после звонка о пропаже ручки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что российские дипломаты в Лаосе посетили посольство Великобритании в этой стране, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II, но после их визита сотрудница диппредставительства связалась с посольством РФ и сообщила о пропаже ручки из книги соболезнований. Представитель внешнеполитического ведомства России саркастически призвала при посещении британских официальных органов брать свою авторучку.

Спустя час после посещения российскими коллегами дипмиссии Британии её сотрудница связалась с нашим посольством и сообщила о пропаже ручки из книги соболезнований. Что женщина хотела, сказать сложно: то ли, чтобы ей канцелярия российского загранучреждения оказала гуманитарную помощь, то ли просто пожаловаться на проблему, а заодно и на британских протокольщиков, — написала Захарова.

Она добавила, что российские дипломаты, заранее «предполагая недоброе», ходили в британское посольство со своими письменными принадлежностями. И, как видно, не зря, отметила дипломат.

Мораль. Пойдёте в британские официальные органы — берите свою ручку: и качество письма не пострадает, и ручка не пропадёт, — резюмировала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что новое правительство Великобритании напоминает нечто между басней Крылова «Квартет» и свингерской вечеринкой.

Она указала на ряд перестановок глав ведомств. К примеру, руководителем МИД Великобритании вместо Лиз Трасс стал министр образования Джеймс Клеверли, замглавы Минфина Саймон Кларк назначен министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а канцлер казначейства Надим Захави занял пост министра по делам женщин и равных возможностей.