https://static.news.ru/photo/7d16800a-6851-11ea-be5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: scully/imageBROKER.com/Global Look Press

Исследовательская компания YouGov выяснила, чем жители Великобритании собираются заниматься в случае необходимости самоизоляции от общества.

Представители всех возрастных, социальных и географических групп отдают предпочтение просмотру телевизора. Люди в возрасте старше 65 лет также надеются посвятить время на карантине чтению книг и работе в саду, а жители Лондона не исключают, что будут заниматься сексом.

Great @YouGov poll asking what people will do in self-isolation



65+ will read, 18-24 take up a hobby.



3% said they would have sex, inc 2% of women + 5% of men, which either includes a lot of gay men, or some people are in for a disappointment. pic.twitter.com/yE4tqDp2Vq — Matt Chorley (@MattChorley) March 17, 2020

Сексолог Александр Полеев считает, что в условиях карантина из-за коронавируса у жителей больших городов появится время и силы на секс. По словам специалиста, интимная близость улучшит эмоциональное состояние, но не защитит от заражения, писал NEWS.ru.