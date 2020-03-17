Фото: scully/imageBROKER.com/Global Look Press

Исследовательская компания YouGov выяснила, чем жители Великобритании собираются заниматься в случае необходимости самоизоляции от общества.

Представители всех возрастных, социальных и географических групп отдают предпочтение просмотру телевизора. Люди в возрасте старше 65 лет также надеются посвятить время на карантине чтению книг и работе в саду, а жители Лондона не исключают, что будут заниматься сексом.

Сексолог Александр Полеев считает, что в условиях карантина из-за коронавируса у жителей больших городов появится время и силы на секс. По словам специалиста, интимная близость улучшит эмоциональное состояние, но не защитит от заражения, писал NEWS.ru.

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