Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Киеву Боррель: поставки оружия на Украину истощили военные запасы Евросоюза

Жозеп Боррель / Фото Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза истощились военные запасы из-за поставок на Украину. По его словам, данный факт говорит о проблемах в обороноспособности ЕС, сообщает РИА Новости.

Истощение [военных] запасов в результате нашей военной помощи Украине является наиболее очевидным примером наших недостатков [обороноспособности ЕС], — цитирует агентство Борреля.

Он рассказал, что другим фактором, повлиявшим на сокращение военных запасов, стало уменьшение оборонного бюджета. Сказалась политика жёсткой экономии. Минимальный оборонный бюджет у членов ЕС фиксировался в 2014 году, только в настоящее время он вышел на докризисный уровень 2008 года.

Также дипломат сравнил совокупные расходы на оборону у ЕС, США и России за период с 1999 по 2021 год. По его данным, в процентном соотношении рост у ЕС составил 20%, у США — 66%, у России — 292%.

Крайне важно, чтобы они [государства — члены ЕС] не только больше тратили [на оборону], но и вместе, — считает глава дипломатии ЕС.

Ранее стало известно, что Жозеп Боррель 17 мая заявил: Евросоюз не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника в критический момент. Он также сообщил, что миссия гражданских советников ЕС вернулась в Киев для поддержки организации контроля границ и расследования военных преступлений.