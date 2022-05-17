Боррель пообещал Украине бесперебойные поставки вооружений Боррель: ЕС не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника в критический момент военных действий в Донбассе, сообщает ТАСС. Он также сообщил, что миссия гражданских советников ЕС вернулась в Киев для поддержки организации контроля границ и расследования военных преступлений.

Сейчас боевые действия находятся на критическом этапе. Мы не можем позволить, чтоб военная техника и вооружения Украины закончились, — сказал он.

Ранее Боррель заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции. Он также сообщил, что Евросоюз готов предоставить дополнительные средства из Европейского фонда мира на военную помощь Украине.

11 мая Боррель назвал задачей Евросоюза ослабление «военной машины России» без вступления в открытое военное противостояние с ней. Он добавил, что Евросоюз не участвует в военном противостоянии, но организация на стороне Украины.