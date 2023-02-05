Евросоюз открестился от отправки военных на Украину Боррель: ЕС не рассматривает возможность отправки своих военных на Украину

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Лидеры стран Евросоюза никогда не рассматривали возможность отправки войск на Украину, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Европе важно сохранить статус «невоюющей» стороны в российско-украинском конфликте. В силу этого, как указал Боррель в интервью El Pais, вопрос отправки военных на поле боя не является актуальным.

Принимая во внимание обстоятельства (статуса. - NEWS.ru) невоюющей стороны, в которых мы хотим продолжать (оставаться. — NEWS.ru). Мы были бы воюющей стороной, если бы мы направили войска — то, что, безусловно, не находится на повестке дня, никогда не было, — заверил Боррель.

При этом он подчеркнул, что Евросоюз будет помогать Украине всеми возможными способами. Дипломат также не считает, что отправка истребителей Киеву изменит статус ЕС в российско-украинском конфликте. Боррель отметил, что такая позиция носит субъективный характер.

Пока этот вопрос (передачи самолетов Киеву. — NEWS.ru) не стоит на повестке дня, — уточнил глава дипломатии ЕС.

В разговоре с изданием дипломат также сообщил, что украинские солдаты начали проходить подготовку по управлению западными танками в тренировочных лагерях Польши и Германии в рамках военной миссии ЕС.

Это не похоже на обучение вождению машины, это (управление танком. — NEWS.ru) требует недель очень специализированного обучения, — добавил Боррель.

Глава евродипломатии также напомнил, что ЕС уже выделил Киеву €50 млрд ($54,5 млрд). €12 млрд ($13 млрд) из них ушли на военные расходы.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад от гибридной войны с Россией переходит к «войне как она есть». Она напомнила, что Москва выдвигала свои предложения по гарантиям безопасности в конце 2021 года. Однако, по ее словам, накопленная за последние десятилетия переговорная база «пройдена и перечеркнута».