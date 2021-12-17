Боррель: Москва оказывает давление на ЕС из-за «Северного потока — 2»

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия использует энергию в качестве инструмента для политического давления. Москва оказывает давление на Евросоюз, чтобы в том числе обеспечить лицензирование проекта «Северный поток — 2», отметил дипломат в своём блоге.

Россия использует энергию как инструмент для политического давления (к примеру, в Молдавии). Строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, но многие считают, что её отказ увеличить объёмы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие «Газпрому» хранилища — это средство для оказания давления на ЕС, — считает Боррель.

Он добавил, что кризисы вокруг Украины и Белоруссии развиваются на фоне роста цен на газ в ЕС. Через эти страны и Балтийское море проходят газопроводы, поставляющие в Евросоюз 40% требуемого газа, напомнил Боррель.

Любые разговоры о России, Украине, Белоруссии имеют энергетическое измерение, — уверен дипломат.

Ранее стало известно, что ситуация с газопроводом «Северный поток — 2» является не политическим, а правовым вопросом, заявил глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер. По его словам, Федеральное сетевое агентство изучает возможность ввода трубопровода в эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством. Министр также пояснил, что ещё неизвестно, какими будут результаты экспертизы.