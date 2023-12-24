Боррель призвал страны ЕС мобилизоваться для помощи Украине

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Жозеп Боррель

Страны Евросоюза должны мобилизовать все свои возможности для помощи Украине, иначе она проиграет в противостоянии с Россией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью газете The Guardian. Он также добавил, что Россия угрожает не только Украине, но и всей Европе и ее демократии.

Если мы не изменим быстро курс, не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину победить в войне на Украине. <...> Действительно ли мы готовы сделать все необходимое? Вот вопрос, который мы должны задать себе, — сказал Боррель.

Наряду с этим он призвал страны ЕС готовиться к «конфликту высокой интенсивности», который может занять длительное время. Боррель объяснил необходимость этого тем, что Россия не удовлетвориться «ограниченной территориальной победой».

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал предположение, что конфликт не закончится по меньшей мере до президентских выборов в США. По его мнению, американский лидер Джо Байден не позволит Киеву пойти на мирные переговоры с Москвой, пока остается у власти. Экс-премьер пояснил, что капитуляция Украины нанесет удар по политическим перспективам Байдена.