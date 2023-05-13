Боррель поддержал поставки Украине оружия большого радиуса действия

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Киеву следует поставить оружие большей дальности, передает ТАСС. Во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС с их украинским коллегой Дмитрием Кулебой, политик добавил, что начало переговоров о вхождении Украины ими «не обсуждалось».

Россия наносит удары с большого расстояния, и Украине нужно оружие, которое может вести огонь на такое расстояние, — сказал Боррель.

Он добавил, что украинским силам, находящимся в настоящий момент в Артемовске, необходима тысяча снарядов в день для ведения боевых действий. По мнению Борреля, Западу необходимо нарастить темпы поставок.

Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что европейские страны и организации оказали Киеву суммарную помощь в размере €16 млрд. Он напомнил, что первый транш со стороны Брюсселя составлял €500 млн.