Боррель: Евросоюз не ведёт войну с Россией

Евросоюз не ведёт войну с Россией, однако поддерживает Украину, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Cadena SER. Он подчеркнул, что санкции против РФ вводятся в качестве ответной реакции на сложившиеся обстоятельства.

Мы не ведём войну с Россией, но мы на стороне атакованных, — сказал Боррель.

По его мнению, в ЕС понимают, что вводимые против РФ ограничительные меры могут нанести ущерб самой Европе.

Санкции вводятся для того, чтобы нанести ущерб экономике страны, находящейся под санкциями, но они также наносят ущерб вам в ответ, и мы должны быть готовы заплатить цену, — подытожил Боррель.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.