В видеообращении, выложенном в социальных сетях, Джонсон уточнил, что в последние сутки заметил у себя высокую температуру и кашель, поэтому по совету медиков сдал тест на COVID-19. Он оказался положительным, поэтому ближайшую неделю премьер-министр будет работать удалённо.

Большую часть двухминутного видео глава правительства посвятил благодарностям всем, кто вовлечён в борьбу с новым заболеванием. Он также призвал британских подданных следовать его примеру, то есть оставаться дома.