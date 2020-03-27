Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что у него нашли коронавирус COVID-19. Глава правительства уточнил, что так как он испытывает лишь лёгкие симптомы, продолжит управлять страной удалённо, из своей резиденции на Даунинг-стрит. На случай если ему станет хуже, кабмин уже отрядил потенциального временного исполняющего обязанности Джонсона. Им может стать министр иностранных дел Доминик Рааб. Однако коронавирус, судя по всему, уже глубоко проник в британское правительство: вслед за Джонсоном о своей болезни сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

В видеообращении, выложенном в социальных сетях, Джонсон уточнил, что в последние сутки заметил у себя высокую температуру и кашель, поэтому по совету медиков сдал тест на COVID-19. Он оказался положительным, поэтому ближайшую неделю премьер-министр будет работать удалённо.

Я работаю из дома и самоизолируюсь, что, конечно, является целиком правильным решением, — заявил Джонсон. — Но не сомневайтесь, что я продолжу свою работу благодаря чуду современных технологий, которое позволит мне общаться со всей своей командой и продолжать бороться с коронавирусом на национальном уровне.

Большую часть двухминутного видео глава правительства посвятил благодарностям всем, кто вовлечён в борьбу с новым заболеванием. Он также призвал британских подданных следовать его примеру, то есть оставаться дома.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the governmentâs response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Джонсон не уточнил, где мог подхватить вирус, однако его пренебрежение мерами защиты хорошо известно британским журналистам. Так, 1 марта он посетил больницу с заражёнными COVID-19, и в отличие от других мировых лидеров, предпринявших аналогичные шаги, не надел ни маски, ни медицинских перчаток, а также активно жал руки персоналу.

Я постоянно жму людям руки, я продолжаю это делать, — делился Джонсон пару дней спустя. — Считаю, что это очень важно. Люди могут думать об этом что угодно. Это, конечно, не мне судить, а экспертам. Но я думаю, главное — это мыть руки.

Премьер ясно дал понять, что несмотря на болезнь, свой пост пока покидать не собирается. Однако на случай если ему станет хуже, уже есть кандидат на замену. Им станет нынешний министр иностранных дел Доминик Рааб, который ранее наряду с Борисом Джонсоном претендовал на пост главы правительства. Британские СМИ сообщают , что не все в кабинете министров довольным таким решением, считая, что лучше было бы отдать эту роль канцлеру герцогства Ланкастерского Майклу Гоуву или министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку.

И Майкл, и Мэтт, похоже, пристально следят за любыми признаками кашля у Бориса, гадая, кто из них выступит на авансцену, если ему придётся самоизолироваться, — приводит слова анонимного источника в правительстве The Daily Mail.

В любом случае, Хэнкок уже выбыл из соревнования на замещение премьера. Спустя считанные часы после заявления Джонсона он подтвердил , что тест показал наличие коронавируса и у него. Министр здравоохранения подчеркнул, что тяжёлых симптомов у него нет, поэтому он продолжит работать удалённо. В данный момент медики проверяют других чиновников, контактировавших с Борисом Джонсоном.

Доминик Рааб ранее занимал посты министра по делам выхода из Евросоюза в кабинете Терезы Мэй, а также первого министра в кабинете Джонсона. Не так давно он тоже испытал симптомы коронавируса, в частности кашель, но тест, который он сдал, дал отрицательный результат.