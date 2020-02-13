Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл масштабные перестановки в кабинете министров — под горячую руку попали и совершенно неожиданные фигуры. Лидера Консервативной партии уже обвинили в том, что лояльность для него важнее профессионализма, а отставки чиновников сравнили с «зачисткой неугодных».

Перестановки в правительстве — первые после выхода Великобритании из Евросоюза. Под прицелом Джонсона оказались не только министры, но и ряд их заместителей. Колумнисты британских СМИ отмечают, что некоторым чиновникам предлагали уволить своих подчинённых в обмен на сохранение места.

Кто ушёл: отставка второго по степени влияния чиновника в кабмине — министра финансов Саджида Джавида — стала для многих неожиданностью. По данным колумниста Daily Mirror Пиппы Крерар, ему было предложено сохранить пост в обмен на увольнение советников. На такой схеме настаивал его главный противник — «серый кардинал» и старший специальный советник премьера Доминик Каммингс. Но Джавид отказался. Руководителем минфина стал один из наиболее лояльных Джонсону людей — Риши Сунак, ранее занимавший пост главного секретаря Казначейства. Новоиспечённого министра уже прозвали «собачкой Джонсона».

Риши Сунак Rob Pinney/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр по делам бизнеса Андреа Ледсом — одна из «долгожителей» в правительстве. Она застала ещё премьерский срок Дэвида Кэмерона. В немилость Ледсом попала из-за того, что в своё время боролась с Джонсоном за пост главы Консервативной партии.

Министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит — человек, добившийся успеха на своей должности, чьё увольнение в британских СМИ расценили как «признак неблагодарности».

Генеральный прокурор Джеффри Кокс занимался вопросом законности повторного голосования по Brexit, отстаивал позиции Джонсона, когда он отправил парламент на пятинедельные каникулы. Сам Кокс считает себя одним из людей, благодаря которым Джонсон выиграл избирательную кампанию, о чём он напомнил премьеру после отставки.

Джеффри Кокс Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общие тенденции: Борис Джонсон по итогам парламентских выборов получил очень комфортное большинство и теперь может формировать кабинет, не пытаясь сгладить какие-то противоречия внутри консервативной партии и правительства, пояснил NEWS.ru генеральный директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.

Под горячую руку попали те, кто в свое время готов был бросить вызов Джонсону в борьбе за пост лидера Консервативной партии. Также премьер значительно омолаживает состав правительства и, по сути, убирает из него остатки той старой гвардии, которая ещё сохранила свои посты после первых перестановок, прошедших в 2019-м. Теперь это ещё более молодое правительство, чьи профессиональные достижения не так однозначны. Андрей Куликов генеральный директор исследовательской компании Europe Insight генеральный директор исследовательской компании Europe Insight

Последствия: новая команда будет более лояльна действующему премьеру, и произошедшие перестановки не представляют для него опасности, отметил Куликов.

Всё будет зависеть от того, как он будет решать спорные вопросы: разногласия по доступу Huawei к созданию сети 5G, предстоящие переговоры с Евросоюзом и другие вопросы, которые могут подорвать его авторитет, — добавил эксперт.

По его словам, предшественница Джонсона Тереза Мэй в своё время пыталась примирить различные группы и течения внутри Консервативной партии и правительства. Это была ожесточённая битва между сторонниками и противниками выхода Великобритании из ЕС. Джонсон же подчистил команду: в его правительстве изначально были те, кто выступал за Brexit, теперь же остались наиболее лояльные люди.