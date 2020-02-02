Сапёры Венеции обезвредили бомбу времён Второй Мировой войны, которую нашли в городе 15 января. Снаряд весил 250 кг и был произведён в Соединённых Штатах.
Специалисты увезли боеприпас в открытое море и взорвали там,
Кроме того, было перекрыто движение транспорта. Также власти запретили проход поездов и полёты авиации.
Столб воды высотой 20 метров уничтожил боеприпас, который 75 лет лежал неразорвавшимся, — рассказали в мэрии.
Ранее NEWS.ru писал, что мобильный робот нашёл более 120 снарядов времён войны в Тверской области. Роботизированной системой MV-4 обследована территория площадью около 25 га. К работе также привлечены несколько десятков специалистов центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».
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