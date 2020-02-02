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Сапёры Венеции обезвредили бомбу времён Второй Мировой войны, которую нашли в городе 15 января. Снаряд весил 250 кг и был произведён в Соединённых Штатах.

Специалисты увезли боеприпас в открытое море и взорвали там, сообщается на сайте городской администрации. Во время операции около 3,5 тысяч жителей эвакуировали с места проведения операции и разместили в спорткомплексе. Для людей организовали развлечения, питание и воскресную мессу.

Кроме того, было перекрыто движение транспорта. Также власти запретили проход поездов и полёты авиации.

Столб воды высотой 20 метров уничтожил боеприпас, который 75 лет лежал неразорвавшимся, — рассказали в мэрии.

Ранее NEWS.ru писал, что мобильный робот нашёл более 120 снарядов времён войны в Тверской области. Роботизированной системой MV-4 обследована территория площадью около 25 га. К работе также привлечены несколько десятков специалистов центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».