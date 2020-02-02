На теле устроившего теракт в Лондоне человека нашли устройство, похожее на бомбу. Сапёры выяснили, что предмет был муляжом.
Об этом
Из троих пострадавших двое были ранены террористом, ещё один — осколками от стекла, возникшими после выстрела сотрудника правоохранительных органов. В настоящий момент все пострадавшие находятся в больнице, состояние одного врачи оценивают как опасное для жизни.
Как писал NEWS.ru, террористический акт совершён на юге Лондона, в районе Стритам. Сотрудникам правоохранительных органов удалось застрелить преступника. Ликвидация террориста попала на видео. По словам очевидцев, преступник нападал на людей с мачете.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен