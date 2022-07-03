В Мелитополе рассказали об ажиотаже на российские паспорта Более 10 тысяч мелитопольцев подали заявки на получение российского гражданства

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Мелитополь, Украина

В Мелитополе возник большой ажиотаж на получение российского гражданства, пишет ТАСС. Как сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко, в очереди стоит уже больше десяти тысяч человек, она растянулась примерно на полтора месяца вперед.

Желающих у нас очень много, мелитопольцы хотят получить российское гражданство, российский паспорт. Предварительная запись превысила уже 10 тысяч человек — на полтора месяца вперед. Прорабатываем вопрос открытия дополнительных пунктов паспортизации, чтобы ускорить процесс между подачей документов, их обработкой и выдачей паспортов, — сообщила Данильченко.

По ее словам, власти всеми силами стараются ускорить процесс обработки документов. Для этого в Мелитополе уже набрали новых специалистов — укомплектован штат из десятков сотрудников. Кроме того, с людьми работают специальные консультанты, которые помогают сделать копии бумаг, перевести все документы с украинского языка на русский и оказывают посильную помощь со многими другими вопросами.

Первые российские паспорта жители Мелитополя начали получать в июне. К этому моменту российским Вооруженным силам удалось освободить уже порядка 70% территории Запорожской области. Однако административный центр региона — сам город Запорожье — пока еще остается под контролем Киева.

8 июня Данильченко заявила, что мелитопольские школьники в новом учебном году будут учиться по пятибалльной системе и на русском языке. Она добавила, что в городе попытались возобновить учебный процесс после прерывания, чтобы дети смогли получить дипломы, окончить школу и поступить в высшие учебные заведения.