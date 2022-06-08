Школы в Мелитополе перейдут на русский язык с 1 сентября

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко заявила, что мелитопольские школьники в новом учебном году будут учиться по пятибалльной системе и на русском языке. Она добавила, что в городе попытались возобновить учебный процесс после прерывания, чтобы дети смогли получить дипломы, закончить школу и поступить в высшие учебные заведения. По словам Данильченко, администрация «уделяет много внимания детям» и их образованию, пишет ТАСС.

Этот учебный год дети закончили по учебной программе, утверждённой на 2021–2022 учебные годы. С 1 сентября 2022 года дети будут учиться по пятибалльной системе оценивания, на русском языке, — поделилась глава города.

Она отметила, что дети должны жить мирной жизнью, «гулять в парке, кататься на велосипедах, плавать в бассейне, ходить на ледовую арену».

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что заявление на получение российского паспорта в регионе могут подать жители всей Украины независимо от места регистрации. По сведениям чиновника, в регион уже приехало много людей из других областей. Он уточнил, что до вчерашнего дня, 7 июня, у приезжих из других регионов документы на российское гражданство не принимали, однако теперь это ограничение снято.