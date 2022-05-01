Болгария отменила ограничения на въезд в страну, введённые из-за COVID-19

"Болгария Эйр" / Фото Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

С 1 мая в Болгарии отменяют коронавирусные меры, касающиеся въезда в страну людей из других государств. Об этом говорится в указе министра здравоохранения страны Асена Сербезова, сообщает Btv Новините.

До 1 мая туристы, прибывающие из других государств на территорию Болгарии, должны были предъявлять электронный COVID-сертификат о прохождении вакцинации или выздоровлении от ковида.

Уровень заболеваемости COVID-19 в Болгарии, где живут 6,5 млн человек, продолжает снижаться. За последние сутки в стране зафиксировали 263 новых случая заражения и два случая смерти от заболевания. В больницах находятся 878 пациентов, 83 из них получают интенсивную терапию.

Режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, в Болгарии отменили 1 апреля. Защитные маски граждане носят по желанию, также в стране отменены ограничения на проведение массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в Италии отменили грин-пассы — сертификаты о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса или выздоровления от COVID-19.