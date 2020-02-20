https://static.news.ru/photo/70861d94-5403-11ea-8c6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Украинские военнослужащие забрались в здание бывшего винного завода ООО «Кампо Плюс», украли оттуда всё оборудование, а затем продали его, получив 1,1 миллиона гривен.

Бойцы 56-й отдельной мотопехотной бригады (ОМБр) ВСУ вышли на службу в зоне операции Объединённых сил, где находился завод. Собственник здания не хотел пускать военных, из-за чего у них завязался конфликт. По сведениям представителей предприятия, их оборудование было вынесено и сдано в металлолом, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее NEWS.ru сообщал, что военнослужащие 46-й бригады ВСУ грабят мирных жителей Донбасса из-за отсутствия продовольственного обеспечения. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР. По данным ведомства, украинские военные так самостоятельно обеспечивают себя продуктами. В населённом пункте Счастье сообщили о четырёх подобных инцидентах за прошедшую неделю.